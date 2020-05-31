▲ 【美國宵禁】警射橡膠彈驅散 路透記者中彈：他瞄準我

美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸致死，逾30個城市爆發示威，20多個城市實施宵禁。明尼阿波利斯市的示威更演變成騷亂，警方發射橡膠子彈和催淚氣體驅散人群，路透社2名攝製隊成員受傷及中彈，其中一名攝影師指摘，警員瞄準他發射橡膠子彈。

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路透社攝影師查維斯（Julio-Cesar Chavez）拍攝到，一名警察瞄準他，發射了橡膠子彈。他表示：

「我正在拍攝的一名警察轉過身，將其橡膠子彈步槍對準了我。」

幾分鐘後，查維斯和路透社安全顧問蘇厄德（Rodney Seward）在附近加油站尋找掩護時，被橡膠子彈擊中。片段顯示，有幾下聲響，然後蘇厄德大叫：

「我被橡膠子彈打中了臉。」

蘇厄德中彈後立即接受急救，左眼下方有較深的傷痕。查維斯和蘇厄德的手臂都有受傷，查維斯的中陣位置在頸後。

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路透社向明尼阿波利斯警方查詢事件時，發言人埃爾德（John Elder）要求路透社提供片段，但沒有回應事件。

路透社指，記者清楚地展示了身分。查維斯當時拿著相機，佩帶了記者證；蘇厄德身穿防彈背心，上面貼有「記者」的標籤。

美國新聞網絡（CNN）有記者日前在示威現場採訪時，被當地警方拘捕。記者一小時後獲釋，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）就此道歉。

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記者：鄧燕君