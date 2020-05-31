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【港區國安法】日經濟大臣警告：若港失金融中心地位　對環球經濟非常不利

金融經濟 18:43 2020/05/31

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日本經濟大臣西村康稔開腔表示對香港情況感到憂慮，並喻中國參考日本當年做法，減低經濟對出口的依賴。

「港區國安法」激發中美矛盾，美國總裁特朗普上周（29日）宣布已正式指示，官員就撤銷香港特別待遇啟動程序。日本經濟大臣西村康稔開腔表示對香港情況感到憂慮，又警告倘香港失去國際金融中心地位，「將會對環球經濟非常不利」。

西村康稔接受日本電視台訪問時提到，就香港成為中美角力的戰場，並威脅到香港的國際金融中心地位，他形容有如對全球經濟形成風險，表明「非常擔心香港情況（quite concerned about the Hong Kong situation）」，而且一旦香港失去金融中心角色，相信會對全球非常不利（very negative）。

西村康稔續指，有跡象顯示貿易保護主義正進一步抬頭，有機會加深對全球經濟的影響。他期望，中國可以借鑑日本過去與美國出現貿易爭端的經驗——通過擴大內需、減少對出口的依賴，進行結構性改革。

特朗普上周舉行記招，批評中國政府推翻「一國兩制」的承諾，將研究措施撤銷香港獨立關稅及享有旅遊優惠待遇的地位，以及採取必要措施制裁直接或間接地參與侵害香港高度自治的中國及香港官員。

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