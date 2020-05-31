印度單日確診近8千照解封 亞洲疫情重災區

▲ 即使新增確診數字仍然高企，印度政府仍打算如期解封，高危地區的限令則延期至6月底。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，累計突破600萬人。印度早於3月實施宵禁、封關，但於過去的周末，曾錄得單日新增確診個案近8千宗。原本封關至6月初屆滿，即使當地確診數字仍然高企，印度政府仍打算如期解封，惟高危地區的限令將延期至6月底。

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自6月8日起，印度政府將允許服務業、零售業可恢復營業，但仍須遵守保持社交距離措施，以及讓員工錯開上下班時間，以減少人群聚集，減低感染風險。

由於印度每天的新增確診個案仍然高企，在過去的周六，印度錄得單日新增確診個案達7,964宗，當局下令，地方政府列出未能解封的地區。

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另外，學校、大學的復課安排將於7月商討。戲院、泳池、酒吧仍然關閉，並禁止離境旅遊；體育賽事復賽無期。

截至香港時間5月31日，印度累計確診個案182,990宗、死亡個案5,188宗，成為全球確診數字第9多的國家；位於南亞的巴基斯坦亦是亞洲疫情較嚴重的地方。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）更曾表示，美洲成為新的疫情大流行地方，尤其南美洲。

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記者：葉芷樺

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