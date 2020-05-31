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【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留

環球社會熱點 18:30 2020/05/31

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【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留

日本解除全國緊急狀態，東京和福岡疫情有反彈跡象。日本媒體引述消息報道，日本政府研究放寬泰國、越南、澳洲、新西蘭的入境限制﹛對放寬中國和南韓有保留。日本入境管制措施於6月底到期，香港不是首批放寬對象，港人可能最快8月才有機會遊日。

美國示威者少戴口罩 專家：恐爆發第二波疫情

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報道稱，日本政府考慮先容許商務客入境，入境前須先提供病毒檢測呈陰性的結果；抵達日本後，要再接受檢測，若結果呈陰性，才獲准入境。

日本政府早前限制111的國家和地方的民眾入境。讀賣新聞報導，由於泰國、越南、澳洲、新西蘭的疫情趨於穩定，企業促請當局盡快放寬商務旅客入境。日本經濟大臣西村康稔曾表示，最快6月與這些國家討論相關議題。

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G7峰會延至9月 特朗普加邀4國 俄羅斯有份

中國、南韓都希望日本盡快解除入境管制，但日本政府對此有保留，中韓或列入第2輪放寬名單。報道指出，如果日本急放寬對中國的入境管制，可能招致美國不滿，故需慎重考慮。至於南韓，在過去一個月，出現多個集體感染群組，日方感到不安。

與日本一樣，越南、澳洲、新西蘭是《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》成員國；泰國與日本商務來往緊密，很多日企在泰國設廠和投資。

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記者：鄧燕君

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