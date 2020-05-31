【港區國安法】華坊：倘若香港失去特殊待遇　長遠影響公司估值參數

▲ 倘若香港失去特殊地位，長遠將影響公司估值參數。

全國人大通過「港區國安法」，美國亦出台制裁措施擬取消香港特殊地位，香港處於中美角力旋渦。華坊諮詢評估表示，美制裁措施出台，未見嚴厲細節，市場緊張情緒略消。長遠看，香港若失去特殊地位，將影響公司估值中兩個重要參數，包括香港信貸評級及增長預測。而評估過程必需考慮的因素，例如政治風險及貨幣風險。

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短期現中概股回巢 考驗香港監管制度

華坊坦言，短期內香港未必有即時影響，未見有大型企業撤資之動作。另外，特朗普指示管轄下的金融市場小組加強審慎在美上市中國公司行為，保障投資者利益；且提出規定在美上市的「外國公司」要採取美國會計及審計標準。此舉或會促使中概股回歸香港上市。同時，亦考驗香港的監管制度。

該機構分析稱，現時香港上市由證監會及聯交所把關，當中最具爭議的財務報表則有香港會計師公司及財務匯報局（FRC）把關，香港絕不乏雄厚而不可取代的基礎歡迎中概股回歸華資市場。

華坊諮詢評估認為，美國制裁措施具有「去全球化」概念，包括凍結資產、不批簽證等，對任何經濟體都產生巨大影響。

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