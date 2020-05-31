【美國疫情】解封後憧憬零售復甦 標指5月升逾7%

美國多州重開，投資者密切關注非必需消費品的銷情，在疫情中大受打擊行業和企業有望轉虧為盈。本周多間零售商放榜，雖然首季業績未能反映復甦情況，但分析師更關注其盈利前景。美國即使已重啟經濟，也恐怕無法避免第二波裁員潮，失業率料升至19.6%。

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市場憧憬經濟反彈，樂觀情緒蓋過中美角力加劇的擔憂。道指上周五（29日）收報25383點，跌不足1%；標指收報3044點，升近0.5%；納指收報9490點，升1.3%。

一周累計，3大指數全升，道指升逾3.7%、標指升3.3%、納指則漲2.2%。5月計，表現最好的是納指，升10.3%，其次是標指，升7.6%，道指漲近7%。

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由服裝品牌Gap（美︰GPS）、American Eagle Outfitters（美：AEO）、Nike（美：NKE），至高端品牌Tiffany & Co，均於本周公布業績。Harris Financial Group執行合夥人科克斯（Jamie Cox）形容，這類企業「充滿地雷」，對其前景未有什麼把握前，不建議投資者持有。

以Gap為例，股價今年至今下跌了43%。根據研究公司Trefis的報告，若經濟衰退，並持續到今年第四季，Gap的收入料大減40%。

科克斯關注亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）、Target（美：TGT）等零售巨企，認為雜貨、電子產品和遊戲已成為必需品，一旦出現第二波疫情，相信會很暢銷。

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整體而言，標指內的零售公司，股價今年累計漲近13%，由亞馬遜領漲31%。相比之下，服裝公司同期下降了逾16%。

富國多元資產策略師雅各布森（Brian Jacobsen）指，零售商在未來幾個季度的支出可能會上升，因實施防疫措施的成本增加，以及購買科技以支援在家工作。他承認，要清楚地了解零售商的長期走勢，確實是一個挑戰。

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焦點數據方面，美國於周五（6月5日）公布5月的就業報告，4月失業率升至14.7%，為1930年代大蕭條以來最高；市場預計5月升至19.6%。白宮高級經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）估計，5月失業率進一步上升，但數字將到達高峰。

歐洲的情況亦不太樂觀，周三（6月3日）公布4月失業率，預計由7.4%升至8.2%。翌日，歐洲央行公布議息結果，料維持利率不變；市場相信，歐央會推出緊急刺激經濟措施。

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記者：鄧燕君