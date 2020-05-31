美國示威者少戴口罩 專家：恐爆發第二波疫情

▲ 美國有公共衛生專家擔憂，示威群眾中有隱形患者傳播病毒，導致第二波疫情爆發。

美國最少30個城市周末再有大規模示威，抗議黑人弗洛伊德被白人警員逮捕後壓頸死亡，多處示威演變成暴力事件。當地疫情未退，適逢美國部分州分逐漸解封之際，大批示威者上街抗議；有公共衛生專家擔心，示威有機會導致第二波疫情爆發。

有示威領袖提醒群眾要戴口罩，保護自己，不然這場示威就是將他們置身於感染新冠肺炎病毒的危險之中。

亞特蘭大市長博顿斯（Keisha Lance Bottoms）更提醒群眾：

「如果你昨晚有去示威，那你這周就應該接受新冠肺炎病毒檢測。美國疫情未卻，而且黑人和拉丁裔等的致命率更高。」（"If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week. There is still a pandemic in America that's killing black and brown people at higher numbers."）

公共衛生專家擔憂，示威群眾中有隱形患者，沒有佩戴口罩，並在密集人群中吶喊助威，容易傳播病毒，導致第二波疫情爆發。

記者：葉芷樺

