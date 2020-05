美國示威者少戴口罩 專家：恐爆發第二波疫情

美國最少30個城市周末再有大規模示威,抗議黑人弗洛伊德被白人警員逮捕後壓頸死亡,多處示威演變成暴力事件。當地疫情未退,適逢美國部分州分逐漸解封之際,大批示威者上街抗議;有公共衛生專家擔心,示威有機會導致第二波疫情爆發。

有示威領袖提醒群眾要戴口罩,保護自己,不然這場示威就是將他們置身於感染新冠肺炎病毒的危險之中。

亞特蘭大市長博顿斯(Keisha Lance Bottoms)更提醒群眾:

「如果你昨晚有去示威,那你這周就應該接受新冠肺炎病毒檢測。美國疫情未卻,而且黑人和拉丁裔等的致命率更高。」("If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week. There is still a pandemic in America that's killing black and brown people at higher numbers.")