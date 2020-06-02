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【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！

環球經濟金融 13:35 2020/06/02

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，至今已有接近半年時間。疫情除了令大家外出消費的次數及意慾大減（口罩應是唯一例外），也加快改變你我多年來的消費習慣，就是變得聞「錢」色變，盡可能避免以現金交易，改用八達通、Apple Pay、支付寶等不同形式的無接觸電子貨幣（contactless），務求減少不必要的實體接觸。

  • 消費首選電子支付，乾淨是誘因
  • 德國使用率大增，不再只愛現金
  • 減少人與人接觸，更憂飯碗難保

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萬事達卡（Mastercard）的統計發現，全球首季電子貨幣使用額按年增加40%，特別是歐美疫情惡化的3月份。

當中最大原因，是消費者認為電子貨幣較現金乾淨。據 Mastercard的調查，有79%消費者使用電子貨幣，頭號原因是乾淨，較方便、快捷及安全的考慮都要高。

其他調查也有類似結果，55%美國人於疫情期間對現金交收感到憂慮，懼怕鈔票或硬幣沾有病菌，成為瘟疫的傳播途徑。另一調查亦指，60%受訪者於疫情期間，對使用電子貨幣感到更加安心。

目前電子貨幣佔美國整體消費金額的10%，以超級市場的使用率最高。誰又估到突如其來的新冠肺炎，竟然成為環球電子貨幣發展的催化劑，歐洲龍頭德國也是另一好例子。

2017年，德國的電子支付滲透率僅為1.3%，遠遠落後歐美多國的逾10%水平。大約兩年前，筆者於本欄也談及英國、法國、德國及希臘4個旅遊業興旺的歐洲國家中，以德國的電子支付經歷最差，店舖內的晶片感應器少之又少，不少餐廳及麵包店仍只接受現金。

2018年德國央行的調查亦顯示，德國人與10年前一樣平均會帶107歐元（約904港元）現金上街，為歐元區之最，而表示未來希望繼續使用現金的人更高達88%。

這既因德國人非常看重個人私隱，更因日爾曼民族的慘痛經歷，令他們幼秉庭訓，對先洗未來錢的消費模式引以為戒。

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惟近日的調查顯示，德國人於疫情下，愈來愈傾向使用電子貨幣或信用卡，而且不再限於年輕人。4月底，43%人表示支付習慣有變，遠高於4月初調查的25%；表示習慣有變的受訪者中，更有68%指未來很大機會繼續如此消費。

當然，有關比率仍低於歐洲電子貨幣普及度數一數二的英國，疫情令當地電子貨幣使用率由50%，進一步急升至75%。

以柏林為總部的網上銀行初創企業N26總經理 Georg Hauer直言：「新冠肺炎對德國人支付習慣的改變，較過往任何科技都要快。」他續指，德國封城封關的第一個月，提款機被提走的現金按月大減56%。

電子貨幣於德國似乎已經看見曙光，而自3月底起，德國電子貨幣的單次消費上限，已倍增至50歐元（約423港元）。

難怪當地多家大型零售商，近日也首次加入積極推廣電子貨幣的行列。部分中小型商店甚至由過往可接受電子貨幣，到今天變成只接受電子貨幣。

電子貨幣使用率急增，不只出於避免與外人有實際接觸的顧慮，亦與多國封關封城重創經濟有一定關係。很多人害怕自己飯碗不保，以至已經手停口停，故傾向保留現金，畢竟大部分歐洲常用的電子貨幣，與香港一樣都與信用卡掛鈎。

說實在，筆者已不記得上次提款是甚麼時候，也不知從何時開始，現金不再是本港生活不可或缺的一部分。

【電子支付】日本大落後 做大做強靠佢地？

【電子支付】日本人現金為王 改變習慣刻不容緩

 

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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