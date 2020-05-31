【新經濟】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！（訂戶專享） 環球經濟金融 16:59 2020/05/31 分享： 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，至今已有接近半年時間。疫情除了令大家外出消費的次數及意慾大減（口罩應是唯一例外），也加快改變你我多年來的消費習慣，就是變得聞「錢」色變，盡可能避免以現金交易，改用八達通、Apple Pay、支付寶等不同形式的無接觸電子貨幣（contactless），務求減少不必要的實體接觸。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 2020/05/30 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 2020/05/30 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 2020/05/30 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 2020/05/30 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 【中美角力】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額 2020/05/30 【中美角力】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額 德國 經濟 疫情 電子支付 新經濟 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入