【新經濟】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！（訂戶專享）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，至今已有接近半年時間。疫情除了令大家外出消費的次數及意慾大減（口罩應是唯一例外），也加快改變你我多年來的消費習慣，就是變得聞「錢」色變，盡可能避免以現金交易，改用八達通、Apple Pay、支付寶等不同形式的無接觸電子貨幣（contactless），務求減少不必要的實體接觸。

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