【新經濟】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！（訂戶專享） 環球經濟金融 17:39 2020/06/01 分享： 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，至今已有接近半年時間。疫情除了令大家外出消費的次數及意慾大減（口罩應是唯一例外），也加快改變你我多年來的消費習慣，就是變得聞「錢」色變，盡可能避免以現金交易，改用八達通、Apple Pay、支付寶等不同形式的無接觸電子貨幣（contactless），務求減少不必要的實體接觸。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/05/28 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 2020/05/27 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 2020/05/26 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 2020/05/30 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 2020/05/30 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 2020/05/30 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 2020/05/30 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 德國 經濟 疫情 電子支付 新經濟 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入