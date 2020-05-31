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【港區國安法】陳茂波︰聯繫滙率「有國家作為後盾」 美國制裁影響有限

金融經濟 16:57 2020/05/31

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陳茂波於網誌中表示，香港的外匯儲備規模相當充裕，並且「有國家作為後盾」。

人大會議港區國安法，並授權人大常委會進行相關的法律制訂工作。財政司司長陳茂波表示，可以肯定的是，港區國安法不會對本港資金自由進出及聯繫滙率制度運作，及香港國際金融中心地位的未來造成影響。

他表示，香港不會實施外滙管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。至於聯繫滙率制度，是本港自設的機制，運行的條件是需要持有充足的美元，以滿足資金進出時，可在7.75至7.85港元兌一美元區間內提供兌換保證。

聯繫匯率「有國家作為後盾」

他又強調，目前香港的外滙儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實的支撐，並且「有國家作為後盾」。聯滙制度自1983年實施以來，經歷過多次考驗，證明制度經得起風浪，並且與1992年才在美國國會通過的「香港政策法」沒有相關性。

日前美國提出取消香港的優惠待遇，包括涉及關稅及高科技出口的範疇。陳茂波回應指，每年本港製造並出口到美國的貨物，只佔本地製造業的不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%。

他又指出，高端敏感的設備和技術一向也不容易從美國進口，其他的技術或可在歐洲或日本等市場找到替代。雖然美國目前的舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。

相關文章︰【港版國安法】陳茂波：國安法有助維持香港營商和投資環境

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經濟 外滙儲備 陳茂波 美國國會 美國－香港政策法 人大常委 國安法 港區國安法

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