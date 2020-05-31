【協作軟件】Symphony針對金融業加密需要　新功能連結WhatsApp微信

▲ Symphony CONNECT方案，開設能與WeChat與WhatsApp即時互通的聊天室，便利銀行的客戶與銀行職員在合規的前題下溝通。（Symphony提供圖片）

數碼協作、遙距會議等應用，在短短數月間使用量數以倍計上升，變成幾乎每間企業繼續運作的必需品，亦為市場參與者帶來黃金商機。針對金融業的加密訊息及協作平台Symphony創辦人David Gurlé接受專訪指出，相信用戶對協作軟件的需求非常多元，該軟件以針對單一行業的需要為主，有助把握金融業界對合規等特殊需求，從而開拓市場。

早前於線上舉行的Symphony Innovate峰會上，該企公布其應用將會新設多個功能。其中，針對資本市場用戶的解決方案SPARC，增加對衍生工具交易工作流程的支援。而新推出的Symphony CONNECT方案，特別針對銀行合規需要而推出，交易員與客戶進行金融交易操作時，不能隨意透過常用即時訊息應用進行。交易員可經Symphony應用，開設能與WeChat與WhatsApp即時互通的聊天室。

首季用戶急增

Symphony至今年首季為止，錄51萬註冊用戶，據公司數據，首季每日活躍用戶數目上升42%、發出訊息量更大增2.8倍。事實上，企業市場明顯對協作軟件的關注大幅提升，Symphony亦推出吸客措施，例如允許現有客戶在指定限期前可免費添加無限數量的許可證。

> 向Zoom下戰書 金融業協作平台Symphony將推視像會議功能

> 【Zoom爭議】連環出招力挽狂瀾 Zoom 5.0升級安全系統

David Gurlé指出，IT市場環境競爭競烈，一項產品若打算追逐大眾市場，將面對頗大阻力；選擇專注在金融業客戶，是因為想瞄準他們未能從主流產品上滿足的要求，而這策略亦成功在數年間建立品牌效應。David認為，就算同在金融業下，不同環節亦對協作平台有特定需求，不是個劃一的市場，例如私人銀行家重視與顧客關係管理，因此平台未來亦會建立更多符合業界需要的功能，同時希望銀行業用戶亦由現時以資本、企業銀行服務為主，吸納更多零售銀行業務的用戶。

▲ Symphony創辦人David Gurlé認為，金融業在合規等方面有獨特需求，為該行業度身訂造的協作工具較有優勢。（Symphony提供圖片）

談及平台未來的發展，David Gurlé指今年預計會推出Symphony 2.0，方向是進一步加強平台的安全與合規性，以迎合金融業的需要。另外，平台亦即將推出視像會議功能，強調具備端對端加密功能，強化安全水平。

記者: 周俊霖