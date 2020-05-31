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【中美角力】G7峰會押後舉行 特朗普冀討論中國議題

環球政經 16:49 2020/05/31

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美國總統特朗普周六（30日）宣布，原定於6月舉行的七國集團（G7）峰會，或會推遲至9月在聯合國大會前後、甚至於11月美國總統大選後才舉行。他又指將考慮邀請其他國家如俄羅斯、韓國、澳洲及印度等參與會議。白宮官員透露，特朗普冀會議討論中國議題。


今年的G7峰會原由美國主辦，原定計劃於6月在馬里蘭州大衛營舉行。但在新冠肺炎疫情影響下，白宮3月時宣布今年的高峰會將改為以視像會議形式舉行。及至5月20日，特朗普稱美國和其他成員國已開始從疫情中復元，考慮在原定或相近時間召開G7峰會。


7國集團包括美、英、法、德及加拿大、意大利和日本，特朗普表示，不認為G7能恰當代表世界現時發生的事，更形容G7現時的組合相當過時，故他希望邀請俄羅斯等四個國家一同參與，擴大會議。白宮官員更透露，特朗普希望在峰會上討論中國議題，包括共同探討中國的未來動向。
 

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撰文 : 陳詠妍

疫情 特朗普 美國 白宮 新冠肺炎

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