【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從

全國人大通過「港區國安法」後，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，令投資者憂慮香港前景。跨國投資銀行摩根大通率先唱淡樓市，估計或外資掀賣樓潮，走資規模恐近5,000億元。

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摩通引用2016年人口統計數據，指現時約有24.7萬居港外國人，其中三成人持有香港住宅物業，以單位平均面積650平方呎，呎價19,871元計，若半數持有物業的外國人，因「港區國安法」生效，而對港失去信心，繼而賣樓，走資規模恐約4,785億元，相當於香港四月底外匯儲備的13.9%。

摩通預測是否成真，最重要的是，駐港外國公司會否因「港區國安法」生效，而撒資離港。摩通進一步解釋指，外資公司在港設分部，一向希望投資內地，理應熟習內地一套，相信不會因「港區國安法」生效，而撤資離港，加上香港財政儲備豐厚，即使大量外國人撒資離港，亦難動搖港府穩定的財政情況。

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值得留意的是，市場討論外資大企會否走資之際，向來消息靈通的長實集團（01113）卻於「港區國安法」公布前夕，擊敗多家財團，以49億元投得觀塘安達臣道地皮。除了買地，李氏父子近期亦連番增持長實，似乎不擔心後市。

此外，消息亦未影響新盤市場。以新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 2期為例，該盤上周六（5月30日）賣樓，涉及298伙，單位即日近乎沽清，更有投資者花逾1,700萬元，連掃三伙。

若大量居港外國人賣樓，樓價自然跌，惟行內人士指，暫未聽閒跨國企業要撤出香港，即使去年爆發社會運動，也未見外資全部流走，始終香港與美元掛勾，匯率穩定，對外資來說，有一定的吸引力，惟過去大半年，香港政經前景未明，外資不如以往大舉投資，部分資金反而轉到新加坡，若情況持續，必定影響香港物業市場。

事實上，即使外資撤出香港，也難一下子完成，動輒數年時間，而且香港資訊自由流通，即使外資「陰啲陰啲」撤走，也不難發現，且成市場焦點。若真的擔心後市，大可先趁租金下跌，短租單位，靜觀市場變化，惟最大風險是，期間樓價可能上升。

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