【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容

▲ PlayStation 5的發布會日期確認為6月5日，將會公布首輪遊戲。

較早前已有傳Sony會於6月初舉行PlayStation 5的線上發布會，日前Sony正式發出邀請函，確定發布會時間為香港時間6月5日凌晨4時，以邀請函內容所指，發布會將會圍繞在PS5推出時的首輪遊戲。

Sony Interactive Entertainment社長兼CEO Jim Ryan在邀請函上指出，會讓外界先一睹PlayStation 5於節假日期間發售之後，將可遊玩怎樣的遊戲。他表示，登陸PS5平台的遊戲均是業界頂尖作品，來自全球各地積極創新的工作室，可展現新主機潛能。發布會全長將超過1小時，但這只是一連串PS5新情報的其中一項，線上發佈會後，仍有更多資訊分享。

事實上，已有網上傳聞爆料指出，PS5首輪展示遊戲數量將達38款，遊戲包括多款熱賣遊戲的續作如《Assassin’s Creed Valhalla》、《Battlefield 6》、《FIFA 21》以及《The Sims 5》等等，但仍待官方確認。

線上發布會可於官網看： https：//www.playstation.com/en-hk/ps5/

責任編輯： 周俊霖