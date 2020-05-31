【明尼蘇達示威】Android 11發布會延遲　「現在非慶祝時間」

▲ Android 11發布會原定在6月3日舉行，官方宣布將會延遲。（圖片來源：Google）

Google原定在美國時間星期三 （3日）舉行發布會，公布新版本Android 11 Beta的詳情，但Android開發者的官方Twitter帳戶較早前就發推文，發布活動將會延遲，明言「現在不是慶祝的時間」。推文未有明言原因及延遲至何時，但時值美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸致死，引發多地民眾連日上街示威，延遲未來數天就舉行的發布會亦是可理解的安排。事實上，在Google總部所在的三藩市灣區亦發生示威騷亂。

外界預期，依據Android 11開發者測試版的資訊，新功能可望包括內置的屏幕錄影應用、每日按時轉換至黑暗模式的排程功能、用戶可對應用存取定位資訊有更多控制權，以及類似Airdrop的檔案共享模式等。

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依據Goolge往常的時間表，每年5月舉行開發者會議Google I/O後，大約3至4個月左右便會推出正式的升級版Android。因為疫情關係，今年的Google I/O已取消舉行，而Android發布會延至6月，現時活動再度延遲，對Android升級的日程有多大影響仍有待觀察，而官方只承諾「很快」就會公布更多和Android 11有關的資料。

責任編輯: 周俊霖