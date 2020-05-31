  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 16:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【明尼蘇達示威】Android 11發布會延遲　「現在非慶祝時間」

科技 15:16 2020/05/31

分享：

Android 11發布會原定在6月3日舉行，官方宣布將會延遲。（圖片來源：Google）

Google原定在美國時間星期三 （3日）舉行發布會，公布新版本Android 11 Beta的詳情，但Android開發者的官方Twitter帳戶較早前就發推文，發布活動將會延遲，明言「現在不是慶祝的時間」。推文未有明言原因及延遲至何時，但時值美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸致死，引發多地民眾連日上街示威，延遲未來數天就舉行的發布會亦是可理解的安排。事實上，在Google總部所在的三藩市灣區亦發生示威騷亂。

外界預期，依據Android 11開發者測試版的資訊，新功能可望包括內置的屏幕錄影應用、每日按時轉換至黑暗模式的排程功能、用戶可對應用存取定位資訊有更多控制權，以及類似Airdrop的檔案共享模式等。

>Android 11開發者版本今登場　率先揭露5大新功能

依據Goolge往常的時間表，每年5月舉行開發者會議Google I/O後，大約3至4個月左右便會推出正式的升級版Android。因為疫情關係，今年的Google I/O已取消舉行，而Android發布會延至6月，現時活動再度延遲，對Android升級的日程有多大影響仍有待觀察，而官方只承諾「很快」就會公布更多和Android 11有關的資料。

責任編輯: 周俊霖

相關文章

【新冠肺炎】Google I/O完全取消　Android大型更新勢將延期
2020/03/22
【新冠肺炎】Google I/O完全取消　Android大型更新勢將延期
Google宣布綫上發布Android 11公開測試版
2020/05/07
Google宣布綫上發布Android 11公開測試版
配合Android 11 Beta推出　Pixel 4A傳延至6月5日發布
2020/05/13
配合Android 11 Beta推出　Pixel 4A傳延至6月5日發布
【PS5】傳Sony下週舉行綫上直播活動　發布PS5新遊戲
2020/05/29
【PS5】傳Sony下週舉行綫上直播活動　發布PS5新遊戲
智能手機 手機Apps 疫情 Android Google I／O 明尼蘇達 Google AirDrop

上一篇文章

【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容

下一篇文章

【打機抗疫】全球遊戲主機共銷售15.6 億部　PlayStation 2居榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新款Galaxy Watch獲FCC認證　防水＋支援LTE
新款Galaxy Watch獲FCC認證　防水＋支援LTE
【疫情裁員】疫情衝擊業務　Nikon盈利按年大跌9成
【疫情裁員】疫情衝擊業務　Nikon盈利按年大跌9成
【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元
【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元
【美國制裁】美國限制華為晶片供應　高通或成受惠者？
【美國制裁】美國限制華為晶片供應　高通或成受惠者？
Windows將被取代？中國製UOS 20 正式版發佈
Windows將被取代？中國製UOS 20 正式版發佈
【5G鬥法】英國組「D10」聯盟　抗衡中國5G技術
【5G鬥法】英國組「D10」聯盟　抗衡中國5G技術