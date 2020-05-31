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【美國宵禁】明尼蘇達示威釀騷亂 洛杉磯等25市宵禁

環球社會熱點 15:02 2020/05/31

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美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸致死，超過30個城市的民眾連日上街示威表達不滿。明尼蘇達州州長沃爾茲指，騷亂涉及「本土恐怖主義」。美國16州、共25個城市實施宵禁；國防部發言人稱，如有需要，將派憲兵協助維持當地秩序。

多地示威演變成騷亂，有示威者到商店搶掠，2人中槍身亡。其中，洛杉磯爆發暴力衝突，示威者上周五（29日）， 打爛店舖玻璃、搶劫及放火，幾架警車被燒毀。

美國黑人疑遭跪頸致死 4警察被革職（有片）

【明尼蘇達示威】19歲少年中槍身亡 暫未知疑犯身分

洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）實施宵禁令，禁止所有人晚上8時前離開市區的外出，直至清晨5時半。亞特蘭大和費城、明尼阿波利斯等多個城市亦頒宵禁令；佐治亞州進入緊急狀態。

惟多地民眾無視宵禁令，繼續上街示威，警方發射催淚氣體驅散人群。明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）承認，起初低估了示威的嚴重程度，目前派出全州所有國民警衛軍，共1.3萬人應對。

沃爾茲又指摘，州外組織利用示威製造混亂，如無政府主義者、白人至上主義者及販毒集團。總統特朗普（Donald Trump）指，騷亂是由反法西斯主義者及激進左翼策動。

【明尼蘇達示威】CNN記者採訪卻被捕 州長急道歉

【明尼蘇達示威】涉用過度武力 已革職白警被控謀殺

美聯社統計，警方在17個城市拘捕近1400人。國民警衛軍開始在華盛頓部署，以協助警方處理白宮周邊的示威活動。特朗普警告，如有人越過白宮的圍欄，會以「最兇惡的狗」與「最兇狠的武器」應對。

防部長埃斯珀（Mark Esper）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）已向沃爾茲提出，國防部願意派出憲兵去當地維持秩序，但只會在沃爾茲提出要求下，才會出動。沃爾茲並未提出有關要求。

國防部發言人指，作為預防措施，相關部門已進入戒備狀態，如有需要，將派出憲兵。發言人補充，憲兵最快可在4小時內出動，較平常的48小時快得多。

【明尼蘇達示威】有人放火搶掠 特朗普斥暴徒揚言派兵

【明尼蘇達示威】美國黑人遭警壓頸亡 惹示威者焚燒警局

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記者：鄧燕君

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