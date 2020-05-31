【中國經濟】中國製造業PMI降至50.6連跌兩個月　遜市場預期

中國國家統計局公布，5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.6，較4月氛回落0.2個百分點，低於市場預期，也是連續兩個月下跌，但仍在盛衰分界線以上。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，當前中國推進疫情防控和經濟社會發展，經濟運行恢復勢頭穩中向好，製造業生產持續恢復，新訂單有所增長，但當前全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻複雜，國外市場需求持續萎縮，本月製造業新出口訂單指數和進口指數，雖然較4月回升1.8和1.4個百分點，但均處於歷史較低水平。



不過，期內新訂單及價格指數有所增長，國家統計局分析指，新訂單指數為50.9%，按月升0.7個百分點，顯示國內相關市場需求有所改善；原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.6%和48.7%，按月回升9.1和6.5個百分點，均為近4個月以來高點期內。



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