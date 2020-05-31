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【港區國安法】財政司司長陳茂波：「香港不會實施外匯管制 資金可自由進出」

股樓投資 12:14 2020/05/31

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全國人大早前通過「港區國安法」，並授權人大常委會進行相關的法律制訂工作，市場擔心此舉或觸發資金撤出香港。財政司司長陳茂波於今天（31日）發表最新網誌，強調香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。


陳茂波提到，過去一星期他跟金融界如銀行及財富管理等代表見面，市場普遍關注兩方面，一是制訂港區國安法例對本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作的影響，以及香港國際金融中心地位的未來。陳茂波指：「我可以肯定的說，這些都不受影響。」


他表示，《基本法》第112條列明：「香港特別行政區不實行外匯管制政策。港幣自由兌換。繼續開放外匯、黃金、證券、期貨等市場。香港特別行政區政府保障資金的流動和進出自由。」這是莊嚴的憲制保障，也是香港國際金融中心地位的關鍵要素之一。因此，他強調「香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。」


至於聯繫匯率制度，目前香港的外匯儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實的支撐，並且有國家作為後盾，這也是底氣所在。


展望未來，陳茂波指目前的形勢可能讓已在境外上市的中資企業們更積極考慮回流到本港市場掛牌，而內地需要國際融資的創科和其他企業，也會更優先考慮本港的集資平台。而聯繫匯率及資金自由進出的保證，有利匯聚國際資金，進一步強化本港市場高效暢順的資金融通功能；粵港澳大灣區發展更進一步擴大香港發展的空間。
 

 

 

撰文 : 陳詠妍

期貨 陳茂波 財政司 港區國安法 人大常委 香港

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