【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】

「亞洲第一天團」五月天早前在無預警宣布於5月31日晚上8:00舉行《突然好想見到你》Mayday live in the sky線上演唱會,在5月的最後一天,每個城市、每個時區,與粉絲實現「五月之約」。提提大家,演唱會還有不足兩小時就舉行,各五月天粉絲請記緊時間!

五月天自2006年開始就和香港歌迷約定每年的「5月之約」,不過,受新冠肺炎疫情影響,今年5月在香港紅館舉辦的演唱會宣布取消,不少五月天粉絲大表失望。但五月天主音阿信突然於上周一(25日)在Facebook宣布,於5月最後一天晚上8時透過線上直播平台,舉行「五月天突然好想見到你 Mayday live in the sky」線上演唱會,將全球同步直播。

▲ 五月天將於5月31日晚上舉行網上直播演唱會



演唱會可透過多個渠道觀看,包括JOOX 應用程式、相信音樂YouTube、相信音樂facebook、LINE、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、央視頻、騰訊微視、企鵝電競等,讓全球五月天粉絲同步共赴「五月之約」,五月天表示,大家只要打開手機、電腦,人人都是演唱會搖滾區第一排。

《五月天 突然好想見到你 MAYDAY 2020 LIVE IN THE SKY》線上演唱會將在以下平台收看,包括:

JOOX 應用程式,可提前進入網站登記,登記網址:https://bit.ly/3cdaeq1

相信音樂YouTube : http://bit.ly/YTBinMusic

相信音樂Facebook: https://www.facebook.com/ibinmusic/

直播日期:5 月 31 日

時間:晚上 8 時



