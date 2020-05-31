  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】

名人薈萃 18:04 2020/05/31

分享：

「亞洲第一天團」五月天早前在無預警宣布於5月31日晚上8:00舉行《突然好想見到你》Mayday live in the sky線上演唱會，在5月的最後一天，每個城市、每個時區，與粉絲實現「五月之約」。提提大家，演唱會還有不足兩小時就舉行，各五月天粉絲請記緊時間!
五月天自2006年開始就和香港歌迷約定每年的「5月之約」，不過，受新冠肺炎疫情影響，今年5月在香港紅館舉辦的演唱會宣布取消，不少五月天粉絲大表失望。但五月天主音阿信突然於上周一（25日）在Facebook宣布，於5月最後一天晚上8時透過線上直播平台，舉行「五月天突然好想見到你 Mayday live in the sky」線上演唱會，將全球同步直播。

五月天將於5月31日晚上舉行網上直播演唱會


演唱會可透過多個渠道觀看，包括JOOX 應用程式、相信音樂YouTube、相信音樂facebook、LINE、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、央視頻、騰訊微視、企鵝電競等，讓全球五月天粉絲同步共赴「五月之約」，五月天表示，大家只要打開手機、電腦，人人都是演唱會搖滾區第一排。

《五月天 突然好想見到你 MAYDAY 2020 LIVE IN THE SKY》線上演唱會將在以下平台收看，包括：
JOOX 應用程式，可提前進入網站登記，登記網址：https://bit.ly/3cdaeq1
相信音樂YouTube : http://bit.ly/YTBinMusic
相信音樂Facebook: https://www.facebook.com/ibinmusic/
直播日期：5 月 31 日
時間：晚上 8 時
 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 華美子

亞洲 香港 五月天 演唱會 演唱會

下一篇文章

【中美角力】G7峰會押後舉行 特朗普冀討論中國議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【港區國安法】美國總領館放售壽山村道洋房　估值過百億元
【港區國安法】美國總領館放售壽山村道洋房　估值過百億元
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩