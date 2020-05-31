【港區國安法】美國總領館放售壽山村道洋房　估值過百億元

正當美國總統特朗普（Donald Trump）就着港區國安法，將對中港實施制裁的同時，今日再傳出現為美國駐港總領事館宿舍的南區壽山村道37號6幢洋房近日在招標出售，這座由美國政府持有逾72年的洋房，市值估計逾百億元。

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南區壽山村道37號在1948年被美國政府以31.525萬元購入，1983年建成6幢3層高洋房，現時是美國駐港總領事館員工宿舍。引述報道指，該地皮面積9.48萬平方呎，現時樓面為4.74萬平方呎，擁有深水灣全海景，每呎樓面地價可達15至20萬元推算，市值高達100億元。

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這6幢洋房以現狀及售後租回形式出售，截標日期則有待決定。美國總領館已向傳媒承認出售有關物業。

在此期間沽售物業，難免會惹來外界不同的揣測，其中一點就是美方可能預視到制裁措施，將令本港樓價出現大幅下滑。不過美國駐港總領事館回覆傳媒查詢時就解釋，美國政府定期檢討其海外物業。

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