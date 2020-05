特朗普宣布「退出」世衛 專家：需得國會批准

新冠肺炎疫情全球大流行,美國總統特朗普周五召開有關中國議題的記者會時,同時宣布暫停與世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)的關係,指世衛已經完全被中國控制。不過,有專家指出,「退出」世衛的決定不是由特朗普一人可話事,需得到美國國會的批准。

特朗普周五指:

「(美國)今天起終止與世衛的關係,並把這些資金重新撥給全球其他國家及迫切的公共衛生需求。」

([The US] will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs.)

不過,特朗普未有提及何時、如何以及以何種方式終止與世衛的關係。

《美國之音》報道指出,一般而言,美國總統沒有權力單方面改變國會的撥款。

另外,在美國於1948年加入世衛時,美國國會通過一項決議,指若總統決定要退出世衛,需要在正式退出前一年通知國會。然而,仍需要支付該財政年度應給世衛的款項。

特朗普在5月中向世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)發公開信,聲言若世衛不在30日內改善問題,美國將永遠取消對世衛的資助,並稱將退出世衛。

根據世衛的捐款網頁,2018至2019年度的成員國捐款共有9.57億美元,在主要成員國中,美國捐款佔最多,為2.37億美元,佔25%。

