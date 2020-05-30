特朗普宣布「退出」世衛 專家：需得國會批准

下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間17:00）
新冠肺炎疫情全球大流行，美國總統特朗普周五召開有關中國議題的記者會時，同時宣布暫停與世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）的關係，指世衛已經完全被中國控制。不過，有專家指出，「退出」世衛的決定不是由特朗普一人可話事，需得到美國國會的批准。
特朗普周五指：
「（美國）今天起終止與世衛的關係，並把這些資金重新撥給全球其他國家及迫切的公共衛生需求。」
（[The US] will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs.）
不過，特朗普未有提及何時、如何以及以何種方式終止與世衛的關係。
《美國之音》報道指出，一般而言，美國總統沒有權力單方面改變國會的撥款。
另外，在美國於1948年加入世衛時，美國國會通過一項決議，指若總統決定要退出世衛，需要在正式退出前一年通知國會。然而，仍需要支付該財政年度應給世衛的款項。
特朗普在5月中向世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發公開信，聲言若世衛不在30日內改善問題，美國將永遠取消對世衛的資助，並稱將退出世衛。
根據世衛的捐款網頁，2018至2019年度的成員國捐款共有9.57億美元，在主要成員國中，美國捐款佔最多，為2.37億美元，佔25%。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品
責任編輯：楊心悅