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【疫苗研發仲有無得炒？】國藥集團旗下工作室「最後準備」　疫苗料今年底或明年初推出

金融經濟 17:39 2020/05/30

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亞洲部分國家及地區的肺炎疫情漸現受控跡象，市場亦關注疫苗研發

亞洲部分國家及地區的肺炎疫情漸現受控跡象，市場亦關注疫苗研發。內地傳媒最新報道，在港上市的國藥集團 （01099） ，有望把旗下生產之疫苗於今年底或明年初推出，現時疫苗已進入第二期臨床階段，大概有2000人得到了注射。

內地傳媒報道，國資委公眾號顯示，由5月30日起（今日），國藥集團的疫苗工作室將進行「全面消毒並進入生產前的最後準備」。國藥控股董事長于清明早前於兩會期間表示，為了盡快把疫苗「大規模生產」，中國生物北京所已經完成了病毒工作室之建設，武漢的工作室則將於今年9月建成。

外界預期，病毒工作室投入量產後，每年疫苗產能可達1至1.2億劑，而武漢的工作室間建設料於6月底或7月初完成，若該工作室亦開始量產，每年總產能可達2億劑以上。

于清明早前亦稱，國藥集團「中國生物武漢生物製品研究所」和「中國生物北京生物製品研究所」研發的疫苗，均已進入二期臨床階段，到目前為止，大概2000人得到了注射。

據內地傳媒形容，上述疫苗的臨床試驗分為三期，預計最快需要到今年底或明年初才正式「上市」。

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香港股票 國藥控股（01099） 北京 中國 武漢 人大政協兩會 國資委

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