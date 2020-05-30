NBA目標7月31日復賽　體育用品股有望再炒？

▲ 若果NBA確實復賽，有望重新引領運動熱潮，屆時體育品牌股及體育用品分銷股都有望展現上升動力

籃球球迷周末迎來喜訊！據外媒報道，NBA聯盟有意恢復賽事，目標日期為7月31日。上述計劃將於下星期四表決，外界預期各枝球隊班主均會贊成NBA復賽的方案。若果NBA確實復賽，有望重新引領運動熱潮，屆時體育品牌股及體育用品分銷股都有望展現上升動力。

贊助NBA聯盟的Nike（美：NKE）、贊助James Harden和Damian Lillard等球星的Adidas（德：ADS）近日股價動力已明顯轉強，且看有關消息能否進一步帶動其股價走勢。至於贊助Stephen Curry的Under Armour（美：UAA），近來股價雖未算突出，惟NBA一旦重開，走勢亦有望改善。

至於在港掛牌的體育用品股，則可留意擁有較多分銷業務的公司，例如Nike內地最大分銷商滔搏 （06110） 、分銷Adidas、Nike、Puma等多個品牌的寶勝國際 （03813） 。

事實上，隨著環球疫情未見嚴重進一步大爆發跡象，部分主流職業足球賽已恢復，德甲賽事本月16日已復賽，為首個重開的重要歐洲足球聯賽、英超則將於6月17日起復賽，首場賽事為維拉對錫菲聯，以及曼城對阿仙奴。

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