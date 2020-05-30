【港區國安法】取消關稅影響微　惟美方若影響聯繫匯率或令香港冧檔

外界對於美國總統特朗普（Donald Trump）就「港區國安法」連番出招及言論，惹起不少討論，本港經濟所受的影響尤其注目。市場聲音此起彼落，財政司司長陳茂波在接受內地媒體訪問時就提到，美國單方面取消對港特別關稅待遇，對香港實際影響較小，強調政府已為美國可能對本港採取的各種經濟制裁措施做好充足的應對準備。「目前香港本土生產並出口到美國市場的貨物，只佔香港總出口量不到0.1%，即使美國對香港的獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率三方面出手，也不會受到嚴重影響。」

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他認為，美國此舉帶來最大的影響，可能是衝擊投資者信心，惟目前香港的股票、期貨和貨幣市場都十分冷靜，未有出現大幅波動，港幣匯率強勁，亦未監測到資金大規模外流。

另邊廂，立法會議員鍾國斌亦指香港一向需要繳交關稅，取消獨立關稅區暫對經濟無大影響，惟美方若下一步對金融市場出手，如影響聯繫匯率，屆時殺傷力會更大，可令香港「冧檔」。

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盡管如何，現在本港確實存在太多不確定性，人心惶惶，尤其不少港商在美國有龐大資產，難免對制裁憂心，現階段大家都只能見步行步。

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