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【港區國安法】華僑永亨銀行：市場低估中美風險　小心「美元最後的反撲」

金融經濟 15:37 2020/05/30

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近日歐元強勁，使美匯指數相繼失守100天和200天線

環球股市同步反彈期間，流動性憂慮略緩，使美元匯率下降，美匯指數回落至低於100水平。不過，華僑永亨銀行則提醒，中美角力局勢比過往變得更複雜，除了貿易，科技、疫情和香港問題等均牽涉在內，認為市場或低估風險，提醒投資者小心「美元最後的反撲」。

華僑永亨銀行經濟師李若凡形容，在貿易、科技、疫情和香港問題「四大變量交錯」，以及美國大選即將開啓的背景下，今年中美關係比去年更為復雜，惟縱觀整個5月，除了大中華地區之外，市場「並未對這個風險定價」，意味著市場有可能低估了現有風險，更稱從外匯角度來看，要小心美元重新攀升。

李若凡進一步解釋，除了中美衝突，市場亦「完全沒有」考慮美國大選的風險，皆因近期民調顯示美國民主黨有50%機會贏下「大滿貫」，即除了總統之位外，亦拿下參議院多數。她預計，如果民主黨重新上台後，並調升公司稅的話，對盈利預期及風險情緒均有影響，而「這些似乎都是市場還未考慮的問題」。

她補充，近日歐元強勁，使美匯指數相繼失守100天和200天線，後市關注美元能否收復98.5水平。美匯指數現報98.344水平。

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