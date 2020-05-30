【港區安全法】佩洛西批特朗普 制裁含糊、欠新意

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【港區國安法】美國眾議員促蓬佩奧 接收香港「難民」
全國人大通過港區國安法，美國總統特朗普就中國事宜於周五（29日）舉行記者會，提出在4方面制裁中國。不過，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）指，特朗普提的措施欠新意且含糊。
佩洛西指，特朗普未有闡明對付中國的「真正或嚴肅」（a real or serious）行動，又形容特朗普提出的制裁措施「不是甚麼新鮮事」（nothing new）
佩洛西又指，特朗普在過去3年，助長中國國家主席習近平，加速其包括針對香港人在內的人權鎮壓行動。佩洛西認為，如果特朗普認真對待中國侵犯人權的事宜，必須與國會合作制定有效且有力的戰略。
佩洛西又提到，如果美國出於商業利益，而不為中國人權發聲，美國亦會失去道德權威於其他地方發聲。
特朗普周五宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，限制對香港的高科技出口。他表示，在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。不過，特朗普並無詳細解釋，取消香港特殊地位的程序需時多久及細節，亦沒談及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步行動。
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責任編輯：楊心悅