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【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請

商業 15:27 2020/05/30

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港府推出一系列的防疫抗疫基金，包括推出遙距營商計劃（D-Biz），助港商開拓網上業務。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，港府推出一系列的防疫抗疫基金，包括推出遙距營商計劃（D-Biz），助港商開拓網上業務，渡過目前的艱難時刻。而計劃除了幫助有興趣拓展網上業務的港商外，提供相關開拓網上服務的服務商，亦可申請為計劃下的供應商，增加銷售的機會。

【防疫抗疫基金】公共小巴及的士業界補貼　今日起接受登記

創新科技署今日（30日）宣布，該計劃的資訊科技服務供應商參考名單，將於6月六6截止申請。有意加入參考名單的服務供應商，須於限期前透過計劃的網上系統提交申請。

【防疫抗疫基金】中小企融資擔保計劃今生效　4月底前未償貸款6月將發放

不過，署方亦多次強調，參考名單旨在為申請資助的企業，提供相關市場資訊參考。企業是否選擇參考名單上的服務供應商，並不會影響其資助申請的結果。截至今日上午十時，已有2,023個服務供應商列入參考名單。

D-Biz截至30日10時　錄逾8,000申請
該署發言人指出，計劃於5月18日起接受企業申請資助。截至今日（30日）上午10時，計劃共收到8,017份企業資助申請。為集中資源處理該些申請，讓企業盡快受惠，故需要停止接受服務供應商加入參考名單的申請。

【防疫抗疫基金】洗衣業資助現正接受申請　最高可獲15萬元

責任編輯：馬意文

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