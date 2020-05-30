【兌外幣避險】低過歷史平均價　英鎊現價抵買

港區國安法草案日前於全國人大會議獲通過，美國總統特朗普措詞強硬地指香港已變成「一國一制」，揚言將撤銷香港特殊待遇。中美角力令避險情緒升溫，近日有部份市民為分散風險會將港元兌換美元。

各位兌外幣的市民，有沒有考慮過兌英鎊？皆因近日英鎊兌港元約為9.57，其實是相當抵買！

經濟學者林本利去年11月在《iMoney》撰文，整理了截至去年9月，過去10年，30年和50年的外幣滙率數據，包括平均價和標準差。當時（2019年11月）英鎊兌港元約為10.14，林本利已指出：

外幣當中，以英鎊最弱（主要受脫歐所拖累），過去10年的平均價由以往的超過12港元兌一英鎊，下跌至只得11.5港元。早前更一度跌至9.4元，低於過去30年的平均價減兩個標準差（出現機會少於2.5%），故此筆者一直鼓勵在有需要使用英鎊交學費和置業的國家大舉買入產業，認為輸極有限。

近日英鎊兌港元約為9.57（截至周六下午3時），既低於過去10年的平均價（11.52），也接近過去30年「—2個標準差」的9.64。過去30年，英鎊出現低於9.64這滙價的機率少於2.5%，亦即是說現時英鎊兌9.57港元相當罕見，現價吸納可謂「輸極有限」，有意投資英國資產的港人，或子女正在英國留學，值得考慮吸納。

▲ 林本利2019年11月在iMoney專欄內提供的外幣數據。（點擊可放大）

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