【明尼蘇達示威】CNN記者採訪卻被捕 州長急道歉

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間14:00）
美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸，送院後證實死亡，引起民眾連日上街示威表達不滿。美國新聞網絡（CNN）記者在示威現場採訪時，卻被當地警方拘捕。記者一小時後獲釋，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）對事件致歉。
46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（26日）被捕時，被一名白人警員壓頸致死，引發明尼阿波利斯市及附近地區，多日有民眾上街示威。
CNN非裔記者希門尼斯（Omar Jiminez）周五早上在明尼阿波利斯市直播示威的現場情況，當地警方其後將他包圍。
希門尼斯隨即表示願意跟警方合作，又表明自己是CNN採訪團隊的身份。
希門尼斯當時向警方表示：
「我們可以退到你滿意的地方。我們正在這裡做直播。」
（We can move back to where you like. We are live on the air here. ...）
不過，希門尼斯及其他工作人員隨後都被警方拘捕，警方當時並沒有向他們解釋拘捕原因。
有工作人員表示，警方其後對他們說，早已叫他們離開，但他們未有聽從，故此把他們拘捕。
州長沃爾茲 CNN總裁朱克（Jeff Zucker）其後與州長沃爾茲對話，為事件致歉，採訪團隊在被捕後大約1小時後獲釋。沃爾茲形容拘捕是「不可接受」。
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