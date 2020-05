【明尼蘇達示威】CNN記者採訪卻被捕 州長急道歉

美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸,送院後證實死亡,引起民眾連日上街示威表達不滿。美國新聞網絡(CNN)記者在示威現場採訪時,卻被當地警方拘捕。記者一小時後獲釋,明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Walz)對事件致歉。

46歲黑人男子弗洛伊德(George Floyd)周一(26日)被捕時,被一名白人警員壓頸致死,引發明尼阿波利斯市及附近地區,多日有民眾上街示威。

CNN非裔記者希門尼斯(Omar Jiminez)周五早上在明尼阿波利斯市直播示威的現場情況,當地警方其後將他包圍。

希門尼斯隨即表示願意跟警方合作,又表明自己是CNN採訪團隊的身份。

希門尼斯當時向警方表示:

「我們可以退到你滿意的地方。我們正在這裡做直播。」

(We can move back to where you like. We are live on the air here. ...)

不過,希門尼斯及其他工作人員隨後都被警方拘捕,警方當時並沒有向他們解釋拘捕原因。

有工作人員表示,警方其後對他們說,早已叫他們離開,但他們未有聽從,故此把他們拘捕。

州長沃爾茲 CNN總裁朱克(Jeff Zucker)其後與州長沃爾茲對話,為事件致歉,採訪團隊在被捕後大約1小時後獲釋。沃爾茲形容拘捕是「不可接受」。

