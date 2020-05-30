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【新冠肺炎】和牛出口量跌　4月批發價錄7年新低按年跌3成

商業 13:44 2020/05/30

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日本和牛的批發價跌至約7年來的新低。

新冠肺炎疫情全球大流行，為避疫都要減少社交接觸，令從事餐飲、零售及服務業等相關行業相繼受到拖累，生意額受重挫。據《日經中文網》報道，日本和牛的批發價跌至約7年來的新低，更以東京市場A4和牛為例，今年4月份的平均售價為每千克1,706日圓（約123港元），同比下跌約3成。

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若以現時每千克123港元計算，每隻可於市場銷售的牛，價值85萬日圓（約6.1萬港元）。據了解，日本在20個月前預測東京奧運期間，對於和牛的需求會提高。所以飼養和牛的養殖場，當時每隻7至10個月大的黑毛和牛，平均以約75萬日元（約5.4萬港元）的高價採購。加上每月約2萬日圓（約1,400港元）的飼養費，每隻牛的飼養費達115萬日圓（約8.3萬港元），將錄得虧損。

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雖然日本的緊急狀態解除，但需求暫時亦難以快速回復以往的水平。故外界擔憂和牛飼養場不能承受疫情帶來的負擔，有機會面臨結業或減少飼養和牛，使得疫情平定後，和牛的需求回復正常，但供應減少，令屆時的價格上漲。

【全球大流行】疫情影響貿易活動　協會料將產生3大貿易趨勢

責任編輯：馬意文

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