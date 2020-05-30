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【港區國安法】特朗普：將撤銷香港特殊待遇　制裁損害香港自治官員

環球政經 13:01 2020/05/30

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繼內地兩會周四（28日）通過「港區國安法」後，美國總統特朗普（Donald Trump）當地周五（29日）下午於白宮舉行記者會，稱「一國兩制」已經「一國一制」取代，美國將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱損害香港自治的官員。

特朗普稱，中國推行「港區國安法」，違反了與英國簽訂的《中英聯合聲明》，中國政府以國家安全為藉口立法，破壞了香港的自治。他表示，北京「讓香港的自由窒息，完完全全地窒息」，這是「香港、中國和全世界人民的悲劇」。

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他還指出，是次決定將「全面」影響到與香港的協議，包括引渡條約、出口管控和技術、旅遊簽證安排、獨立海關地位等。華府還將「採取必要行動」，制裁涉嫌損害香港自治的中港兩地官員，但發言中未提及制裁細節，惟他稱：「我們的舉措是強有力的，且具有重大意義。」

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記者會上，特朗普再次痛批中國隱滿新冠疫情，斥責中國無視向世衛通報疫情的義務，引發病毒全球大流行，導致美國數以十萬計人死亡。他還宣布，美國退出世界衛生組織，並會將原本向世衛捐出的資助，轉交予世界上其他有緊急需要的衛生組織。

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撰文 : 國際組

特朗普 疫情 一國兩制 港區國安法 人大政協兩會 白宮 全球大流行

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