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【周末好去處】宅在家有咩做？　今明兩日網上看演唱會

商業 11:55 2020/05/30

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新冠肺炎疫情下，有歌星轉戰舉行綫上音樂會。

新冠肺炎疫情雖然令不少演唱會需要暫停，但無阻歌星獻唱和樂迷欣賞的心情和動力，而轉戰舉行綫上音樂會。今日（30日）下午4時至晚上11時，將設有綫上串流音樂節「Tone Online Music Festival」。

【周末好去處】建造業零碳天地推工作坊　涵蓋運動舞蹈及皮革活動

該音樂設有多組獨立音樂單位演出，包括RubberBand、Serrini、Jan Curious & tombeats、Matt Force等。票價則採取自由定價的方式購票，由100港元至5,000港元，隨樂迷心意購買。直播頻道則有Happy Kongner YouTubeThis Town NeedsKKBox香港

演出陣容
Rubberband
Serrini
Matt Force
Jan Curious & tombeats
Life Was All Silence
Stereo Is The Answer
Gigi & Sabrina
Rain In Time 及時雨
BubbleVirus

【旅遊復興】加速轉型　綫上旅社中介平台突圍

五月天「五月之約」　明日8時舉行
雖然今年受疫情影響，台灣天團五月天無辦法親身到港開演唱會與樂迷延續五月之約。但明日（31日）將會在晚上8時，舉行「突然好想見到你」的網上直播演唱會。樂迷屆時留意官方Facebook，與五月天再續前緣。

【疫市營商】置地廣場推出網購服務　與店員一對一交流揀名牌

責任編輯：馬意文

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