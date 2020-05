【周末好去處】宅在家有咩做？　今明兩日網上看演唱會

▲ 新冠肺炎疫情下,有歌星轉戰舉行綫上音樂會。

新冠肺炎疫情雖然令不少演唱會需要暫停,但無阻歌星獻唱和樂迷欣賞的心情和動力,而轉戰舉行綫上音樂會。今日(30日)下午4時至晚上11時,將設有綫上串流音樂節「Tone Online Music Festival」。

該音樂設有多組獨立音樂單位演出,包括RubberBand、Serrini、Jan Curious & tombeats、Matt Force等。票價則採取自由定價的方式購票,由100港元至5,000港元,隨樂迷心意購買。直播頻道則有Happy Kongner YouTube、This Town Needs、KKBox香港。

演出陣容

Rubberband

Serrini

Matt Force

Jan Curious & tombeats

Life Was All Silence

Stereo Is The Answer

Gigi & Sabrina

Rain In Time 及時雨

BubbleVirus

五月天「五月之約」 明日8時舉行

雖然今年受疫情影響,台灣天團五月天無辦法親身到港開演唱會與樂迷延續五月之約。但明日(31日)將會在晚上8時,舉行「突然好想見到你」的網上直播演唱會。樂迷屆時留意官方Facebook,與五月天再續前緣。

