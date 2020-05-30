【中美角力】特朗普簽署公告　禁與解放軍有聯繫研究生入境

美國總統特朗普周五（29日）在記者會上指摘中國政府一直透過非法間諜活動，竊取美國大量工業機密後簽署公告，禁止與中國軍方有聯繫的中國研究生或研究人員入境，計劃周一（6月1日）生效。

公告指出，為了加強軍事能力，中國積極取得美國敏感科技和知識產權，對美國長期經濟活力和人民的安全構成威脅；中國多數利用研究生和博士後研究人員，以非傳統方式獲取美國的知識產權，因此在美國修讀學士以上學位或研究、現在或曾經與中國軍方有聯繫的中國公民都很可能被中國政府利用或招募。

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禁令將限制持有美國F類學生簽證或J類訪問學者簽證，前往美國攻讀研究生以及從事研究生與博士後研究的中國公民入境。國務卿將根據公告，決定是否吊銷目前持上述簽證，並在限制範圍之內的在美中國研究生和研究人員的簽證。美國合法居民與配偶、美國公民配偶、美國軍人及配偶和子女，以及在美尋求庇護人士，將不會受到影響。此前，《紐約時報》引述消息報道有關措施，估計涉及至少3000人。

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