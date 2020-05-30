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【中美角力】再批中國隱暪疫情　美國宣布退出世衛

環球政經 10:36 2020/05/30

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美國總統特朗普周五（29日）宣布退出世界衛生組織，並會將原本向世衛捐出的資助，轉交予世界上其他有緊急需要的衛生組織。

特朗普批評道，美國每年向世衛支付約4.5億美元，但每年只支付4000萬美元的中國卻全面控制該組織。雖然，美國已提出世衛須進行必要的改革，但世衛拒絕行動，故此決定終止與世衛的關係，並將資助世衛的資金，用於世界上其他有緊急需要的衛生組織。

特朗普又以「武漢病毒」，再度指摘中國隱暪新冠肺炎疫情，斥責中國無視向世衛通報疫情的義務，引發病毒全球大流行，使超過10萬美國人喪生、全球超過100萬人喪生。他又質問，為何不允許武漢人到全中國其他地方旅行時，卻允許他們自由地前往的其他國家，包括歐洲和美國。他指中國必須回答有關病毒的問題，強調美國人要透明度。

相關文章：【新冠肺炎】特朗普威脅若世衛不作重大改革 將永久停止資助

特朗普本月19日在Twitter向世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）致函，長達4頁的信件力批世衛處理疫情不當，並威脅如果世衛在30日內不承諾作出必要改革，將永久暫停對世衛資助，並重新考慮美國的會員資格。

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