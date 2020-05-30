【中概股回歸】攜程績後股價反彈近5%　首季錄得盈轉虧住宿及商旅業務表現最差

▲ 攜程首季由盈轉虧。

中概股現回歸港股浪潮，當中以科網企業和新經濟企業為主力。盛傳回港二次上市的攜程（美：TCOM）公布首季由盈轉虧，錄得歸屬公司股東虧損54億元（人民幣，下同），non-GAAP虧損為22億元，去年同期錄得non-GAAP盈利18億元，再上一季則盈利12億元；期內，收入按年萎縮42%，按季減43%。

攜程績後股價走勢呈V型反彈，盤中曾插至24.21美元，尾市反彈近5.3%，全日收報26.57美元，升近 4.9%，市值達157.6億美元（1221億港元）。

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集團解釋，受新冠肺炎疫情衝擊，導致集團出現經營虧損、權益類可供出售金融資產的公允價值變動損失、長期投資的價值，以及其他投資活動的虧損。

值得留意，集團經營虧損為15億元，若不計股權報酬費用，則虧損12億元，意味疫情期間為補貼退訂用戶而讓利12億元。

受到新冠疫情大流行的严重负面影响，携程预订取消订单上升和新订单减少。影响还包括坏账准备金和长期投资减值的增加。为应对疫情带来的用户需求下降，携程迅速采取了成本控制措施。2020年第一季度总成本和费用同比下降14%；若不计坏账准备的影响，2020年第一季度总成本和费用同比下降31%。

攜程收入來源四大業務，分別為住宿預訂、交通票務、旅遊度假及商旅管理。當中住宿預訂收入為12億元，按年減62%，按季減61%；交通票務收入24億元，按年減29%，按季減31%；旅遊度假5.23億元，按年減50%，按季減35%；商旅管理1.26億元，按年減47%，按季減66%。

受疫情全球蔓延影響，在攜程平台預訂取消訂單上升，新訂單減少。為應對疫情對營運業務的打擊，集團增加壞賬準備及長期投資減值。截至2020年3月底止，攜程的資金儲備達682億元，按年增加14%。

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