【美股收市】特朗普對華力度溫和　道指收市僅跌17點

美股三大指數個別發展，美國總統特朗普（Donald Trump）白宮記招制裁中國的力度溫和，並無宣布取消中美首階段貿易協議，美股扭轉早段逾368點跌勢，惟他指摘中國對美國實施貿易不公平政策、隱瞞疫情、宣布將檢討取消香港特殊待遇的政策時，道指一度急插超過300點。美10年債息急跌逾4點子。

本港今晨4時，道指跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

總結一周，道指升3.7%，標指升3%，納指升1.8%；總結5月，道指升4.3%，標指升4.5%，納指升6.7%。

特朗普批評中國推出港區國安法，違背《中英聯合聲明》中確保香港自治的承諾，認為香港不再享有足夠的自治權，批評中國已經將「一國兩制」，變成「一國一制」，華府針對中國在美國市場上市企業，將採取回應行動。

他表示，正指示政府啟動過程，取消賦予香港特殊待遇的政策豁免，美國和香港的所有協議會受影響，包括逃犯引渡至出口管制和科技，並會撤銷香港作為不同關稅和旅遊地區的優惠待遇。

滙市方面, 美滙指數跌0.1%，報98.31；日圓跌0.2%，報107.87兌1美元，每百日圓兌7.1855港元。歐元升0.2%，報1.11美元。

市場避險情緒升溫，金價造好，現貨金最多曾升1.1%，高見1,737.89美元。

疫情重創美國經濟，多個州份過去兩個月頒布居家令，導致4月個人開支大跌13.6%，為商務部追溯至1959年以來最大跌幅，遜市場預期下跌12.8%，以及3月向上修訂後的跌6.9%。期內，個人收入意外上升10.5%，與預期下跌5.9%，大相徑庭；這與華府向每名合資格成年人派發1,000美元有莫大關係，報告顯示，4月份政府社會福利金增加3萬億美元。

5月密歇根大學消費者信心輕微回升至72.3，低於市場預期的74，服務業恐怕仍須面對一段時間的困境。

另外，美國4月貿易赤字增加7.2%至697億美元，較預期650億美元多。

