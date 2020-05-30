  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (六) 05:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股回歸】Beyond Meat將牽手百勝中國進攻內地市場　股價大漲逾6%　百勝中國升4.5%

金融經濟 04:29 2020/05/30

分享：

Beyond Meat進攻中國市場，牽手百勝中國。

人造肉巨頭Beyond Meat（美：BYND）將牽手百勝中國（美：YUMC）進攻中國市場。Beyond Meat宣布，即將與百勝中國旗下的肯德基和Pizza Hut簽署合作協議，受消息刺激，Beyond Meat股價大漲 6.18%，報128.29美元；百勝中國亦推高近4.5%，報46.35美元。此前有消息指，百勝中國年內回港二次上市。

相關文章：【新股IPO】傳百勝中國於香港上市　料最多集資156億

相關文章：【中概股回歸】中概股普漲拼多多抽升10%　京東網易分別大漲逾6%及4%

相關文章：【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？

據彭博報，百勝中國擬與券商洽談有關回港第上市事宜，有消息人士透露，百勝中國最快今年內香港二次上市。

百勝中國旗下擁有肯德基、必勝客和塔可鍾（Taco Bell）三個品牌的內地經營權，也經營連鎖中式快餐東方既白、火鍋店小肥羊及咖啡品牌COFFii & JOY。此前外電指，百勝尚未訂確實的集資目標。若公司計劃公開發售5%至10%的股份，集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

相關文章：【餐飲股】星展：內地餐飲股已消化疫情影響　首選百勝中國

相關文章：百勝中國「疫」市擴張 未來數月擬於內地增加KFC分店

 

美股 股票 香港股票 Beyond Pizza 中國概念股 百勝中國（美：YUMC） KFC 塔可鐘 必勝客

上一篇文章

【中概股回歸】攜程績後股價反彈近5%　首季錄得盈轉虧　

下一篇文章

【港區國安法】究竟特朗普言論應如何解讀？經濟股市有何影響？本網為你即時解構（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期重返23000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期重返23000點大關（不斷更新）
【港區國安法】香港若失特殊待遇　瑞信盤點四大最受累行業
【港區國安法】香港若失特殊待遇　瑞信盤點四大最受累行業
【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【長和整口罩】屈臣氏口罩今日開售　一盒30個會員價69.9元
【長和整口罩】屈臣氏口罩今日開售　一盒30個會員價69.9元