【中概股回歸】Beyond Meat將牽手百勝中國進攻內地市場　股價大漲逾6%　百勝中國升4.5%

▲ Beyond Meat進攻中國市場，牽手百勝中國。

人造肉巨頭Beyond Meat（美：BYND）將牽手百勝中國（美：YUMC）進攻中國市場。Beyond Meat宣布，即將與百勝中國旗下的肯德基和Pizza Hut簽署合作協議，受消息刺激，Beyond Meat股價大漲 6.18%，報128.29美元；百勝中國亦推高近4.5%，報46.35美元。此前有消息指，百勝中國年內回港二次上市。

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據彭博報，百勝中國擬與券商洽談有關回港第上市事宜，有消息人士透露，百勝中國最快今年內香港二次上市。

百勝中國旗下擁有肯德基、必勝客和塔可鍾（Taco Bell）三個品牌的內地經營權，也經營連鎖中式快餐東方既白、火鍋店小肥羊及咖啡品牌COFFii & JOY。此前外電指，百勝尚未訂確實的集資目標。若公司計劃公開發售5%至10%的股份，集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

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