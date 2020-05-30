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【港區國安法】特朗普研撤銷香港獨立關稅地位　採取必要措施制裁中港官員

金融經濟 03:14 2020/05/30

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「港區國安法」令中美角力升級，美國總統特朗普於當地東岸時間周五（即本港周六）舉行記者招待會指責中國政府推翻「一國兩制」的承諾，將研究措施撤銷香港獨立關稅及享有旅遊優惠待遇的地位，以及採取必要措施制裁直接或間接地參與侵害香港高度自治的中國及香港官員。特朗普強調，「Our actions will be strong， our actions will be meaningful」。

如市場預期一致，特朗普續宣布一系列針對中國金融、貿易、科技等領域的制裁措施；且將打壓非法間諜活動，收緊中國留學生簽證，以保護美國科技技術機密。

此外，美國終止與世界衛生組織（WHO）合作關係，重新考慮將美國每年支付WHO的資金用於其他地區及更為迫切的公關衛生事件。

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全國人大日前通過「港區國安法」草案，引起美國強烈回應，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）旋即發聲明指，香港不再具備高度自治，意味不再保證香港特殊待遇地位。

特朗普記者會舉行前夕，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）發言表達對中國之不滿，稱美國對中國最近所為感到 「憤怒」，將公布中國追究責任計畫。

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