【港區國安法】特朗普：將取消香港特殊地位 制裁削弱自治中國官員

美國總統特朗普當地時間周五下午召開記者會，宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，限制對香港的高科技出口。他表示，在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。

特朗普以強硬語調，指中國違反當年訂立的《中英聯合聲明》，香港目前情況已是「一國一制」，美國將會重新評估香港的獨立關稅區地位。

不過，特朗普並無詳細解釋，取消香港特殊地位的程序需時多久及細節，亦沒談及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步行動。

特朗普亦沒如外間預期般，因中國通過港區國安法而宣布任何制裁中國的行動，僅稱將會制裁任何削弱香港自治的中國官員。

狠批中國

特朗普甫開始即以大篇幅炮轟中國，範圍涵蓋香港、貿易、知識產權、新冠肺炎等，並再次以中國忌諱的「武漢病毒」形容疫情。他批評中國違背對美國的承諾，表示要重新考慮與中國的關係。

對金融市場及環球經濟而言，最重要的是，特朗普沒有推翻已與中國簽訂的首階段貿易戰協議。

暫停世衛關係

特朗普同時宣布，暫停與世界衛生組織（世衛，WHO）的關係，批評世衛已被中國完全控制。

特朗普較原先時間遲了50分鐘才於白宮玫瑰園出現，發表數分鐘的講稿後，立即離開記者會場地，並沒給予記者任何發問的機會。

港區國安法通過前，美國國務卿蓬佩奧搶閘宣佈，華府不再認為香港自治，不再合適繼續享有美《香港關係法》特別待遇，但一切須由總統特朗普定奪。

雖然特朗普上任後大打中美貿易戰、科技戰，近期甚至有開展金融戰苗頭，但向來都沒有選擇與中國全面決裂。特朗普一直強調中國國家主席習近平是好朋友，而美國國會去年通過「香港人權與民主法」後，特朗普更一度顯得不願簽署，拖延多時沒有辦法才就範。

責任編輯：郭世正