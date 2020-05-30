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【港區國安法】特朗普：取消香港特殊地位程序展開

環球社會熱點 03:14 2020/05/30

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美國總統特朗普當地時間周五下午召開記者會，宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，將限制對香港的高科技出口，而獨立關稅區、旅遊等廣泛事宜上，香港未來與中國將獲得同樣待遇。

特朗普並無詳細解釋，何謂取消香港特殊地位的程序展開，或是涉及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步。

狠批中國

特朗普甫開始即以大篇幅炮轟中國，範圍涵蓋香港、貿易、知識產權、新冠肺炎等，並再次以中國忌諱的「武漢病毒」形容疫情。他批評中國違背對美國的承諾，表示要重新考慮與中國的關係。

惟特朗普沒如外間預期般，宣布任何制裁中國的行動，僅稱將會制裁任合何令香港窒息的中國官員，更沒有推翻已與中國簽訂的首階段貿易戰協議。

暫停世衛關係

特朗普同時宣布，暫停與世界衛生組織（世衛，WHO）的關係，批評世衛已被中國完全控制。

特朗普較原先時間遲了50分鐘才於白宮玫瑰園出現，發表數分鐘的講稿後，立即離開記者會場地，並沒給予記者任何發問的機會。

港區國安法通過前，美國國務卿蓬佩奧搶閘宣佈，華府不再認為香港自治，不再合適繼續享有美《香港關係法》特別待遇，但一切須由總統特朗普定奪。

雖然特朗普上任後大打中美貿易戰、科技戰，近期甚至有開展金融戰苗頭，但向來都沒有選擇與中國全面決裂。特朗普一直強調中國國家主席習近平是好朋友，而美國國會去年通過「香港人權與民主法」後，特朗普更一度顯得不願簽署，拖延多時沒有辦法才就範。

責任編輯：郭世正

一國兩制 外交 政治 地緣政治 特朗普 中美關係 港區國安法 美國－香港政策法 香港人權及民主法案 香港人權法案條例

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【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

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