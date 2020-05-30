【中概股回歸】中概股普漲拼多多抽升10%　京東網易分別大漲逾6%及4%

▲ 拼多多的領漲中概股。

中美關係急轉直下，美國不再保證香特殊待遇地位後，美國總統特朗普記者會回應中國問題，如外界預期相若，將在科技、金融及貿易等方面施加制裁。道指甫開市跌逾百點，於記者會後轉升20點或0.1%，回現吐 17點或0.07%。中概股則強勢，即將回港二次上市的京東（美：JD）及網易（美：NTES）盤中升幅拉大，分別漲逾6%及4%。

京東報54.19美元，市值高達793億美元（6147億港元）。網易報381.9美元，最新市值達494.1億美元（3831億港元）；網易旗下教育產品有道（美：DAO）升0.95%，報價22.28美元。

此外，拼多多（美：PDD）升勢強勁，抽高10.8%，報66.87美元；阿里巴巴（美：BABA）又跌轉升3.75%，報206.98美元。瑞幸咖啡（美：LK）反彈4.85%；嗶哩嗶哩（美：BILI）升5.5%，騰訊音樂（美：TME）升4.91%；蔚來（美：NIO）升3.79%。

截至本港時間晚上約4時，標普500指數報3044點，升14點或0.46%；納指報9489點，升120點或1.29%。

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