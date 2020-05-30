【中概股回歸】中概股普漲拼多多升逾6%　京東網易分均漲逾1%

▲ 拼多多的領漲中概股。

中美關係急轉直下，美國不再保證香特殊待遇地位後，美國總統特朗普稍後將於凌晨2時（香港時間）開腔回應港區國安法，外界普遍預期將中港做出制裁，特朗普推特僅文，內容僅一個字「CHINA」，道指甫開市跌逾百點。

截至本港時間晚上約12時10分，道指報25205點，跌201點或0.8%；標普500指數報3017點，跌12點或0.42%；納指報9380點，升11點或0.12%。

但中概股普遍強勢，拼多多（美：PDD）漲6.23%，瑞幸咖啡（美：LK）反彈 4.6%。

即將回港二次上市的京東（美：JD）漲1.13%，報51.6美元。網易（美：NTES）盤中微升0.31%，報367.3美元；旗下教育產品有道（美：DAO）升1.54%，報價 22.41美元。

另外，嗶哩嗶哩（美：BILI）升 1.98%，騰訊音樂（美：TME）升0.74%；蔚來（美：NIO）升1.3%。惟阿里巴巴（美：BABA）跌 0.49%，報 198.43美元。

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