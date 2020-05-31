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【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩

股樓投資 09:00 2020/05/31

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最近疫情放緩，但港人仍未能到外地旅遊，本港多間酒店紛紛推出客房優惠。雖然香港迪士尼樂園由今年1月26日起已關閉多月，但集團旗下的酒店仍有營運，其中鮮有推出優惠的香港迪士尼樂園酒店，近月也推出針對港人的「香港居民春日訂房優惠」，只需1,399元起已能入住一晚，價錢已包10%服務費，相當吸引。

上述訂房優惠由即日起至6月30日，需要於7月1日前入住，香港居民入住酒店，房價由1,399元起，包一晚於香港迪士尼樂園酒店的住宿，更包兩客指定華特早餐套餐（於酒店內的華特餐廳享用）。如客人於網上訂房，標準套房更可升級至豪華客房，而入住海景客房價錢由1,699起，優惠價只限平日。值得留意的，上述價錢已包10%服務費，明碼實價。


小編於早前也預訂了迪士尼樂園酒店的房間，並於上周日入住，房價也只是1,399元，房間也獲免費升級至海景客房，就算是兩大人兩小童入住，房間空間也十分充裕。

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迪士尼樂園未有開業，是次小編的迪士尼樂園酒店之旅全在酒店內活動。坦白說，酒店內並沒有特別的亮點，如沒有大型兒童玩樂設施，只有個別小遊戲如「小小騎師體驗」，但難得是戶外游泳池、小型兒童遊樂場已開放，對於數月不能在公眾游泳池游泳，或在遊樂場玩耍的小朋友來說已十分盡興了。

迪士尼樂園酒店之旅有何玩樂點﹖詳情可看以下圖輯：

酒店客人數目也不少，目測大部份為港人

房間空間感十足

房間內有迪士尼油畫

進入房間就見到酒店安排的水果，十分窩心

房間浴室感覺優雅

房間擁露台，外望漂亮景色

酒店外設有大草地，在此野餐也不錯呢

米奇迷宮充滿特色，大人小孩也岩玩

酒店內設有小型遊樂場

酒店附近有海邊長廊，可在此踏單車或吹吹風

戶外遊泳池設有樓高約兩層的滑水梯，十分刺激

小編於翠樂庭餐廳享用晚餐，但疫情下，自助餐已改為放題形式上餐

疫情下翠樂庭餐廳的卡通人物也要跟客人保持一定的社交距離，

 

 

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撰文 : 陳詠妍

玩樂 住宿 疫情 酒店 迪士尼樂園 Disney 好去處

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