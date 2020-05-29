【港區國安法】美國或針對個人實施限制　港區36人大代表恐成目標？

▲ 美國總統特朗普將於明日凌晨2時舉行記招，市場預測美國首先會針對削弱香港自治的個人採取限制以至經濟制裁。（資料圖片）

港區國安法加劇中美摩擦，美國取消香港特殊待遇後，總統特朗普將於香港時間、約明日凌晨2時舉行記招。多間券商一致預測，基本情況下，美國首先會針對削弱香港自治的個人採取限制以至經濟制裁，包括入境限制及資產凍結，現階段未會觸及香港金融範疇。

美國去年11月通過《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，美國國務卿將每年評估香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，其中包括是否繼續港獨立關稅區待遇，及授權華府可對侵害香港人權的個人實施制裁。

經濟師：難量化失特殊待遇對金融市場震盪

有外資行經濟師形容，倘港失去特殊關稅待遇是「巨變」，即使直接的經貿影響有限，「但難以量化最終對金融市場造成的潛在震盪」，特別是美國更有機會針對個人即官員等，或針對個別中資企業制定制裁清單。

香港36位人大代表或成制裁目標？

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指，《香港人權與民主法案》實際已為美國向損害香港自治程度的個人實施制裁「舖路」。他續指，若美國果真採取制裁，則要關注任何商界領袖或商業機構會包括在內，而在今屆全國人大中，就有36位香港人大代表。

朱海斌續指，華府最終會在香港核心的資本市場及金融體系採取何種措施仍是未知之數，但現階段評估，任何金融行動以至制裁更大機會是針對個人或實體，而非香港整個資本市場。

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