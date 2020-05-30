【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？

▲ 據市場消息，網易預計於6月11日掛牌，京東預計於6月18日掛牌。

網易（美：NTES）周五（29日）正式上載招股書，揭中概股回歸序幕，公司預計於下周二（6月2日）公開招股，6月11日掛牌。另一中概股京東（美：JD）亦傳已通過港交所 （00388） 聆訊，市場消息指將於6月8日招股，6月18日上市。

網易、京東兩股均傳各自最多集資30億美元（約233億港元），港股市場6月將迎來兩大科網巨企，且招股期較為接近，投資者可能會疑惑應認購網易還是京東。

兩公司業務前景正面

若從基本面分析，兩家公司均為國內優質的互聯網公司。網易主營遊戲業務，以首季營收計，遊戲貢獻近8成收入。雖然面臨騰訊 （00700） 的競爭，但事實上網易在遊戲開發有不俗往績，無論是早年的《大話西遊》、《夢幻西遊》，還是近年大熱的《陰陽師》、《決戰！平安京》、《荒野行動》、《第五人格》。

網易上季在線遊戲服務收入按年增長14%至135億元，主要受惠疫情影響。有投資者憂慮復工復課後，網易遊戲熱度回落，可能影響業績表現。惟由於遊戲遞延入賬政策，首季強勁流水料可支撐未來季度表現，加上公司致力拓展海外市場，料也可形成支持。值得注意是，網易去年已宣布將推出《哈利波特·魔法覺醒》手遊，正等待獲發版號，或將成為網易下一重磅手遊。

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京東則為內地僅次阿里巴巴 （09988） 的第二大電商平台，據公司披露數據，其2019年成交額（GMV）已突破2萬億元。京東與內地其他主要電商平台區別在於，平台上售賣更多自營商品，並擁有自營的京東物流。疫情衝擊電商行業，京東自營的業務模式優勢更加突出，令其相對能抵禦影響，交出勝市場預期首季度業績。京東早年因京東物流虧損、投資等因素，業績承壓，但自去年以來，公司業績逐步復甦，屢交出超於市場預期季度成績表。

京東近1年股價倍增

京東因為績優，股價跑贏在美國上市的中資科網同業，過去1年已累升近1倍；網易近1年升幅雖不及京東，仍累升逾5成。年內至今京東則累升逾4成；網易則累升近2成。

京東最新市值約756億美元（約5866億港元），網易市值471億美元（約3655億港元）。

券商：京東更多人查詢

信誠證券聯席董事張智威透露，目前已經收到「好多客戶查詢」，包括何時招股、何時上市、兩股招股時間會否重疊等，目前針對京東的查詢更加熱烈。他指，按以往經驗，若新股上市前獲大量客戶查詢，一般上市表現會更出色。

事實上，由於京東在香港開展業務，尤其6.18購物節期間會進行大量推廣活動，京東相對港人而言知名度更高，或將有助其招股表現。

需留意新股市場降溫風險

不過，投資者需留意是新股市場降溫風險。獲640倍超額認購的移卡 （09923） 周五在暗盤以下跌收市，或反映新股市場受到大市氣氛影響。大市受港區國安法、美國潛在行動等因素影響料短期走勢波動，或將影響新股市場氣氛，投資者在考慮部署認購時，也應考慮相關因素。

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