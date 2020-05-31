【假日好去處】昂坪纜車全面重開　港人享平日半價搭纜車優惠

由於疫情關係，昂坪360纜車過去數月只提供有限度服務，昂坪360日前宣佈，於5月27日起恢復星期一至日正常服務，該公司更推出港人平日半價來回纜車門票等優惠，小童票價55元起，成人票價則由117.5元起。

▲ 昂坪 360 旗下的 360 假期旅行社將推出「360 私人訂製大嶼遊」小型包團項目



昂坪纜車將於即日起恢復一星期七天的營運，營運時間由早上10時至下午6時，昂坪360指，將採取防疫措施，所有纜車車廂、纜車站及昂坪市集均會進行徹底清潔及消毒；每位賓客登上纜車前均需量度體溫，確保體溫正常才可乘搭；每輛纜車車廂的建議載客人數減半至4至6；每組賓客下車後，員工會立即以 1:99 漂白水清潔消毒車廂。

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▲ 昂坪 360 在逐步恢復正常運作後，會繼續全方位做足防疫措施。所有纜車車廂、纜車站及昂坪市集均會進行徹底清潔及消毒。



公司也特地推出港人乘搭優惠，由即日至7月31日期間，逢周一至五（公眾假期除外），香港居民出示有效香港身份證明文件，可獲半價來回纜車門票優惠。而在6月30日前購買任何來回纜車門票或導賞團門票的人士，並可以88元升級至「360季度通」，可於9月30日前可無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。至於原已購買「360全年通」的人士有效期可延長4個月，並可在7月31日前以7折續購。



昂坪360董事總經理劉偉明表示，昂坪360將積極開拓針對港人的小型包團及綠色旅遊市場，旗下旅行社360假期將推出「360 私人訂製大嶼遊」的小型包團項目，客人可聯同家人或三五知己，以自組小型包團形式出遊，二人以上即成團，可按個人喜好自訂行程，選擇各具特色的大嶼山景點、工作坊、路線等組合。同時推出「360 大嶼山打卡團」，

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導遊將帶領賓客到昂坪及大澳最新的創意壁畫及多個打卡熱點拍照，更有專業攝影師同行，教授最佳拍攝角度及技巧，讓賓客在社交平台上「開心 Share」，每位賓客更會獲贈兩張 4R 隨團拍攝的精美相片留念。

昂坪360纜車優惠一覽：

標準車廂來回纜車門票*：成人$117.5；長者$77.5；小童$55

水晶車廂來回纜車門票*：成人$157.5；長者$117.5；小童$95

1+1標準+水晶車廂來回纜車門票*：成人$145；長者$105；小童$82.5

360季度通：6月30日前以88元升級

360全年通：7月31日前以7折續購

*5月27日至7月31日，逢周一至五（公眾假期除外）

▲ 昂坪纜車即於明日起恢復一星期七天的營運，並推出港人尊享昂坪纜車門票半價優惠。

到底昂坪及鄰近大澳有何好去處﹖可重溫以下連結：

【假日好去處】 昂坪360+大澳親子遊 體驗大嶼山地道文化

https://bit.ly/2XdAgVJ

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