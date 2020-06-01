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【台灣有樂@iM網欄】我跟台灣的緣份

名人薈萃 17:00 2020/06/01

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大家好！我叫張啟樂，我來自香港，我本身是一名在香港演藝圈混了二十年的藝人。在過去，我演過電視劇，主持過電視節目，拍過一些電影，做過電台廣播，也試過當歌手發單曲。幾乎當藝人的所有崗位我都有做過，代表作也算是有的，但就是紅不起來，這應該就是我的命吧。

在2007年，我去了浙江橫店拍了一部電視劇叫《仁者黃飛鴻》。就在拍攝現場，我認識了一位來我們劇組探班的台灣人，之後成為朋友。就是因為他，我開始一年會去三四次台灣。去多了，我慢慢認識多了這個地方，也慢慢喜歡上這個地方。也是因為他，我開始認識多了台灣朋友，再透過這些朋友，我認識了更多台灣朋友。逐漸地，我建立起了我的台灣人脈。在2013年，我跟這位朋友一起開了一間公司，但後來因為意見不合而拆夥，之後就再也沒有聯絡。但我還是很感激他，因為是他開啟了我跟台灣的緣份。

最近的五六年，我幾乎每個月都會去台灣一次。而我都會拿一些所謂的理由給自己去，例如朋友生日或去看演唱會等等。試過一個月來回香港台灣四次，也試過今天才從台灣飛回香港，隔天又飛去台灣。沒有很明確的目的，但就知道自己很想跟台灣這個地方有連繫。

在大概四年前，網路直播熱潮剛起，我其中有朋友是台灣某手機直播平台的管理層，他就邀請我到他們的直播平台開直播，而受眾當然是台灣人。在那段時間，我每晚都對着手機跟台灣朋友講靈異故事。透過那一次的機會，我除了可以訓練我的國語對答與反應，及累積到一些直播經驗之外，也了解到台灣的直播文化。在2018年，我參考台灣人在直播上做叫賣的方式，在香港創立了一個叫「賣嘢王」的叫賣直播節目，成為香港第一個叫賣直播主持。成績算是亮麗，但在缺乏人才及錢財的情況底下，難以將節目擴展。

去年8月，一次去台灣跟朋友的飯聚，談到我很想嘗試到台灣發展和生活，剛好我這位朋友的老同學想找人合作開平台做直播，朋友就幫我牽了這條綫，結果一拍即合。就這樣，我在今年的年初開始了一個人的台灣生活。現在我一週做五天直播，偶爾也會上一些台灣電視節目當嘉賓。閒時當然就是在台灣四處遊走、吃喝玩樂，體驗不同的台灣生活。

以上就是我跟台灣的淵源，以及我怎樣來到台灣發展和生活的經過。之後我會在這邊分享我在台灣的五四三，希望大家不會嫌我煩。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

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撰文 : 張啟樂（Ben）

欄名 : 台灣有樂

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