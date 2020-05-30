【至叻板塊】大市震盪　靠一股救全家

「港區國安法」一出，股市當堂腳軟，所以今個星期的「至叻板塊」有個明顯特徵，就是靠一股救全家！升幅冠軍的家電板塊，一周平均升幅達8%，不過主要來自一隻股票，海信家電（00921）一周勁升22.3%，收報9.45元。

話說，海信的間接控股股東青島海信電子擬深化混合所有制改革，會通過增資擴股引入具有產業協同效應、助海信國際化發展的戰略投資者，相信市場憧憬海信的改革會有類似格力電器（深：000651）的效果，所以趁機炒一轉。

有趣的是，升幅亞軍的一綫科網板塊，平均升幅4.9%，同樣是一股救全家。所謂的一綫科網，包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）、平安好醫生（01833）及小米集團（01810），美團今周表現一枝獨秀，累積升幅達23.8%，市值突破標誌性的1,000億美元，反觀騰訊、阿里均報跌，平安好醫生、小米升幅也不多於2%。

事實上，美團自從業績放榜後，股價升勢幾乎未停過，若以3月「疫情底」計算，美團反彈足足有1.09倍，可謂「ATM」之最。然而，美團創辦人之一的王慧文剛減持套現，考慮到股價累積升幅甚鉅，或許需要抖抖氣。

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