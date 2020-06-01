逆境求生　中小企如何鞏固防守應對挑戰

2020年第一季陰霾密佈，冠狀病毒疫情肆虐、中美貿易關係持續緊張、全球及本地經濟衰退等因素為本港中小企帶來前所未有的挑戰。在逆境中如何鞏固防線、迎接挑戰，是中小企的重要課題。

中小企「保險」意識不足

昆士蘭保險香港在去年年底曾委託市場研究諮詢公司進行一項問卷調查，發現高達91%的本港中小企有購買保險，較2018年的86%比例增加。中小企看似已就風險未雨綢繆，然而，實際情況卻令人擔心。

64%受訪中小企認為自己受因業務中斷，而造成收入損失的風險所威脅，61%中小企認為自己受「因不合格產品或服務而對第三方的責任」風險所威脅，但僅12%中小企分別有購買相關保險。我們於2018年曾進行同樣的調查，整整一年過去，情況卻沒顯著改善。數據反映只有少數中小企擁有對應最迫切問題的合適保障，使他們仍受業務中斷風險威脅。

球場上對弈，防守比進攻往往更重要。如何採取合適的防守策略，選擇適當的保險產品應對風險是一大學問。我們在日常工作時常接觸本港的中小企東主，發現他們對保險常有誤解，以致他們在管理風險時走進誤區。當中不少中小企東主認為保險費用高，而他們的生意規模小，不值得額外花錢。



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行業冷門就無希望？

此外，亦有部分企業認為自己的行業冷門，無相關保險可買。事實上，保險產品經過數個世紀的洗禮，已變得先進和專門化，保險公司可以為客戶度身訂做適合他們的保險方案，而客戶亦可以選擇自己需要的部分配置「套餐」，保費亦因而豐儉由人。

我們建議客戶在選購保險時仔細檢討日常營運時最常遇上甚麼類型的風險，再針對性地購買相關保障，在遇上重大事故時才不會彷徨無助，並可以及時支取賠償，盡快恢復正常營業。如果客戶預算有限，可考慮以共同保險形式，支付「墊底費（即自行承擔一定限額的損失，其餘由保險公司支付）」，以換取較低的保費。此外，保險公司亦常為客戶提供免費增值服務。大家可以留意。

中小企佔本港企業總數的98%，每年為本港經濟貢獻約42%本地生產總值，並僱用約45%任職私營企業的勞動人口，是香港經濟的中流砥柱。在風雨飄搖之際，在下謹在此祝願各位中小企東主能危中遇機，順利渡過難關。



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